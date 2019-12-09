Адвокат Трампа "нашел много интересного в каком-то месте"

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам о деятельности своего адвоката Руди Джулиани на Украине. Примечательно, что американский лидер во время разговора забыл название страны, где побывал его представитель. Он заявил, что Джулиани побывал "в очень интересном месте".

О работе адвоката Трамп сказал не намного больше. По его словам, Джулиани обнаружил "много интересных фактов", которыми поделится с конгрессом США. Некоторые источники утверждают, что Трамп специально не стал называть Украину, а не забыл ее название.