Кремль: встреча Путина с Зеленским пройдет вне саммита

Встреча президентов России и Украины пройдет после завершения саммита в "нормандском формате", ее длительность будет зависеть от решения лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Париже "вынесена отдельно, потому что так было удобно организаторам саммита".

Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран в формате тет-а-тет состоится после "нормандского саммита" и совместной пресс-конференции участников мероприятия. Длительность переговоров президентов России и Украины не уточнялась.

В Киеве тогда эту информацию не подтвердили и не опровергли, отметив, что потребность во встрече "может возникнуть очень спонтанно".

Отдельные встречи российского и украинского лидеров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель планируются до начала общих переговоров. На встречу четырех глав государств в "нормандском формате" предварительно отводится 2,5 часа.