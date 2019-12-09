Греция не выдаст Александра Винника США и Франции

Афины отказались передавать задержанного в 2017 году россиянина Александра Винника США и Франции. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, она продолжает контактировать со своим греческим коллегой Андреасом Поттакисом и адвокатом задержанного.

Напомним, Александра Винника задержали в Греции по запросу США. Вашингтон обвинил россиянина в том, что он создал криптовалютную биржу, через которую отмывал миллиарды долларов.