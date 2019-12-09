Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Трамп не вспомнил, как называется Украина

Мир

Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Руди Джулиани вскоре опубликует в Конгрессе «много хорошей информации» с Украины, правда, название страны президент США так и не вспомнил, сообщает украинское издание. "Корреспондент".

«Я просто знаю, что он вернулся из какого-то места. Он говорит, что у него много хорошей информации», - сказал Трамп.

По его словам, эту информацию Джулиани представит генеральному прокурору и Конгрессу.

Ранее адвокат Трампа встречался в Киеве  с внефракционным народным депутатом Андреем Деркачом, а также с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Дубинским. А накануне этих встреч Джулиани пообщался с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко. По информации журнала, с адвокатом Трампа в Будапеште также встречались бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко и бывший народный депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко.

По сообщениям американских СМИ Джулиани - важный фигурант в деле об импичменте, поскольку выполнял поручения Трампа, с помощью которых оказывалось давление на Украину. 

Темы место украина импичмент информация конгресс сша руди джулиани дональд трамп
Актуальная аналитика
Правительство
Диалога общества и власти по экологии в России нет
Газ
Болгария готова начать транзит российского газа с 1 января 2020 года
Новости полиции и криминала
Журналисты нашли криминальные связи замначальника Самарского ГУВД
Новости Все >
Самуэльссон призвал отстранить россиян от Кубка мира по биатлону
Власти Самары поздравили горожан с Новым 2015 годом
25% работодателей планируют повысить зарплаты в следующем году
Эксперт: запрет взыскания долгов с пенсий － популистская декларация
Трамп не вспомнил, как называется Украина
Греция не выдаст Александра Винника США и Франции
Жителей села Рыркайпий на Чукотке окружили 64 белых медведя
Девушка из UFC полностью разделась на взвешивании
По космодрому Восточный возбуждено более 150 уголовных дел
Пять продуктов питания, которые приводят к мигрени
Последние материалы
Греция не выдаст Александра Винника США и Франции
Жителей села Рыркайпий на Чукотке окружили 64 белых медведя
Диалога общества и власти по экологии в России нет
Девушка из UFC полностью разделась на взвешивании
Болгария готова начать транзит российского газа с 1 января 2020 года
По космодрому Восточный возбуждено более 150 уголовных дел
Пять продуктов питания, которые приводят к мигрени
На Украине радикалы захватили Свято-Успенский храм
Коммунальщики Омска не могут справиться со снегом
В Финляндии разработали “бумажное” оптоволокно
Популярное
Шоу-бизнес
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Новости Белоруссии
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Здоровье
Причины гормонального сбоя у мужчин и женщин
Бывший СССР
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
В 2020 году в России будут по-новому бороться с коррупцией
Пушков объяснил, почему Ельцин не присоединил Крым
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
На Украине радикалы захватили Свято-Успенский храм
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Навальный активизировал раскрутку своего "Черного блокнота"
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Навальный активизировал раскрутку своего "Черного блокнота"
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Украина и Россия заключили договор на транзит нефти сроком на 10 лет
Титул "Мисс Вселенная 2019" получила представительница ЮАР
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
Евгений Петросян уже не разведенный мужчина, а молодой муж
Украина перед саммитом: националисты бузят, Порошенко закидали яйцами
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ