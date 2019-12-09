Трамп не вспомнил, как называется Украина

Дональд Трамп заявил, что его личный адвокат Руди Джулиани вскоре опубликует в Конгрессе «много хорошей информации» с Украины, правда, название страны президент США так и не вспомнил, сообщает украинское издание. "Корреспондент".

«Я просто знаю, что он вернулся из какого-то места. Он говорит, что у него много хорошей информации», - сказал Трамп.

По его словам, эту информацию Джулиани представит генеральному прокурору и Конгрессу.

Ранее адвокат Трампа встречался в Киеве с внефракционным народным депутатом Андреем Деркачом, а также с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Дубинским. А накануне этих встреч Джулиани пообщался с бывшим украинским прокурором Юрием Луценко. По информации журнала, с адвокатом Трампа в Будапеште также встречались бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко и бывший народный депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко.

По сообщениям американских СМИ Джулиани - важный фигурант в деле об импичменте, поскольку выполнял поручения Трампа, с помощью которых оказывалось давление на Украину.