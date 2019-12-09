"Ъ": Россия имеет жесткую позицию перед "нормандским саммитом"

Москва заняла жесткую позицию перед встречей лидеров "нормандского формата" в Париже. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к организаторам мероприятия. По словам источника, российская и украинская стороны по разному относятся к этой встрече.

Для представителей России "нормандский саммит" носит рабочий характер, в то время как для Украины - политический. Российская делегация считает, что Макрон, Меркель и Зеленский будут убеждать Россию изменить минские соглашения, однако Владимир Путин настроен твердо следовать текущей редакции документа.