Титул "Мисс Вселенная 2019" получила представительница ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2019" стала представительница Южно-Африканская Республики Зозибини Тунзи. Финал конкурса прошел в США. Видеофрагмент с награждением победительницы был опубликован в Twitter.

На видеозаписи видно, что девушка не ожидала своей победы и очень этому обрадовалась. В тройку лидеров также попали София Арагон из Мексики и Мэдисон Андерсон из Пуэрто-Рико. Напомним, представительница России не смогла принять участие в конкурсе, поскольку не успела оформить американскую визу.