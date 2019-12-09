Столтенберг больше не считает Россию врагом НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, ранее объявлявший, что Россия — самый главный враг североатлантического альянса, теперь заявляет, что не считает нашу страну врагом, но и к числу друзей пока не относит.

Своим новым видением проблемы отношений НАТО и России он поделился в интервью телеканалу CNN.

Более того, Столтенберг сказал, что НАТО вообще "не делит мир на противников и друзей".

Впрочем, кое что от прежней риторики у генсека НАТО все же осталось: он привычно обвинил Москву в "применении военной силы против Украины". И о вине Китая в дестабилизации обстановки в мире из-за его "растущей мощи", которой он, якобы бравирует, пытаясь "изменить баланс сил".

И, конечно же, не забыл традиционно напомнить о том, что именно благодаря НАТО — "сильному международному институту" — удается сохранять на планете мир и порядок.

Напомним, что риторика генсека НАТО, как и остальных стран-участниц альянса, стала меняться после выступления на саммите в Лондоне американского президента Трампа. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.