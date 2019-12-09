Мария Максакова захотела выступать в России

Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, сбежавшая в 2016 году вместе с мужем, тоже бывшим депутатом Думы, Денисом Вороненковым на Украину, заявила, что готова вернуться в Россию.

Об изменении своих планов оперная дива рассказала в интервью журналисту Евгению Киселеву.

Правда, как говорит Максакова, ее возвращение состоится не сейчас, а когда произойдет «улучшение российско-украинских отношений». Да и собственно «возвращение на родину» в планы певицы, по ее словам, не входит. Она всего лишь «согласна приехать с выступлениями».

«Раньше мне не хотелось развлекать россиян, - говорит Мария Максакова. - Однако сейчас я вижу, что отношения начинают понемногу улучшаться, поэтому я могу выступить в России».

Напомним, что Мария Максакова вместе с мужем получили украинское гражданство после того, как убежали из России, где в отношении Дениса Вороненкова было возбуждено уголовное дело по обвинению в рейдерстве. Спустя 2 месяца Вороненков был в Киеве убит. После этого жизнь вдовы на новой родине стала не столь безоблачной.