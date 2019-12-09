Яйца, похоже, становятся самым популярным оружием против украинской "политики".
Сегодня парижане забросали ими участников митинга за "проукраинскую позицию" на предстоящих переговорах "нормандской четверки", который проводили во французской столице активисты "Движения ветеранов Украины" и представители украинской диаспоры.
Об этом в Facebook сообщили организаторы акции.
Как написано в посте, участие в митинге принимали около 150 человек. Они вышли на улицу с антироссийскими плакатами и бандеровскими красно-черными флагами. Но "в определенный момент" митингующих забросали яйцами. "Инцидент не изменил боевого настроения митингующих", — пишет автор поста. И сожалеет, что "поймать" метателей яиц не удалось.
Напомним, что саммит в "нормандском формате", который сегодня пройдет в Париже, будет посвящен вопросам урегулирования конфликта в Донбассе. Украинская оппозиция и националисты всячески пытаются, если не сорвать мероприятие, то надавить на власти Незалежной, не дать им "капитулировать".
Впрочем, на фоне выступлений и призывов оппозиционных политиков все яснее становится то, что люди с ними не согласны. Особенно понятно стало это после того, как экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами на организованном им же митинге на Майдане в Киеве.
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