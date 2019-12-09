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Укропатриотов в Париже забросали яйцами

Мир

Яйца, похоже, становятся самым популярным оружием против украинской "политики".

Сегодня парижане забросали ими участников митинга за "проукраинскую позицию" на предстоящих переговорах "нормандской четверки", который проводили во французской столице активисты "Движения ветеранов Украины" и представители украинской диаспоры.

Об этом в Facebook сообщили организаторы акции.

Как написано в посте, участие в митинге принимали около 150 человек. Они вышли на улицу с антироссийскими плакатами и бандеровскими красно-черными флагами. Но "в определенный момент" митингующих забросали яйцами. "Инцидент не изменил боевого настроения митингующих", — пишет автор поста. И сожалеет, что "поймать" метателей яиц не удалось.

Напомним, что саммит в "нормандском формате", который сегодня пройдет в Париже, будет посвящен вопросам урегулирования конфликта в Донбассе. Украинская оппозиция и националисты всячески пытаются, если не сорвать мероприятие, то надавить на власти Незалежной, не дать им "капитулировать".

Впрочем, на фоне выступлений и призывов оппозиционных политиков все яснее становится то, что люди с ними не согласны. Особенно понятно стало это после того, как экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами на организованном им же митинге на Майдане в Киеве.

Темы париж саммит митинг забросали яйцами нормандский формат движение ветеранов украины
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