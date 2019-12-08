Украина перед саммитом: националисты бузят, Порошенко закидали яйцами

Накануне саммита в нормандском формате, который состоится сегодня, 9декабря, в Париже, на Украине активизировались противники «капитуляции и сдачи Донбасса»: националисты и члены «партии войны» ночью перекрыли улицы, прилегающие к зданию администрации президента.

По данным украинских СМИ, неонацисты и радикалы - группа «Рух опору капітуляції'» («Движение сопротивления капитуляции») организовала подвоз палаток, обогревателей, биотуалетов и другого необходимого оборудования для длительной осады. Правоохранители, как сообщается, готовы к уличным боям.

А в это время экс-президент Порошенко устроил акцию в центре Киева. И лично выступал со сцены Майдана с речью, посвященной предстоящему саммиту. Они призвал потребовать от Зеленского «не сдавать национальные интересы» Незалежной на саммите в Париже.

Потом, в «лучших традициях Майдана» выступали артисты, собравшиеся спели гимн страны. А после что-то «пошло не так»: Порошенко подошел к микрофону, чтобы выкрикнуть бандеровский лозунг «Слава Украине!», а вместо ожидаемого «Героям слава» него и полетели яйца.

Напомним, что украинцы уже не в первый раз используют яйца в качестве выражения отношения к бывшему лидеру. Как видно, не все не простили ему его президентство.