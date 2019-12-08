Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Художник из США съел банан за 120 тысяч долларов

Мир

На ярмарке современного искусства "Арт-Базель", которая прошла в Майами-Бич, была выставлена работа итальянского художника Маурицио Кателлана. Она представляет собой обычный банан, прикрепленный скотчем к стене. Ранее эту работу купил коллекционер из Франции за 120 тысяч долларов.

Ярмарку посетил американский художник Давид Датун, который настолько вдохновился работой Кателлана, что решил создать собственный перфоманс. Он отклеил банан от стены и съел его на глазах у изумленной публики. Охрана ярмарки вывела молодого человека с территории, но арестовывать не стала. Датун назвал свой перфоманс "Голодный художник".

Директор галереи Люсьен Террас мастерски вышел из положения. Он взял новый банан и прикрепил его скотчем к стене, заявив, что эту работу нельзя уничтожить, поскольку "банан - это идея".

Темы банан художник перфоманс давид датун маурицио кателлан современное искусство
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Восемь самых распространенных мифов о ВИЧ
Мир. Новости мира
Международные экологи мутировали в предпринимателей
Достижения медицины
Исследования: у популярных лекарств против изжоги обнаружили новые побочные эффекты
Новости Все >
Художник из США съел банан за 120 тысяч долларов
В Германии могут заблокировать Facebook, Instagram и WhatsApp
В Китае создали "идеальную свинью". Ее скрестили с обезьяной
Обладательницей титула Мисс Земной шар стала россиянка
Шаман из Якутии вновь двинулся на Москву, чтобы "свергнуть Путина"
"У ЕС денег нет": Пушков прокомментировал протест в Минске
Соловьев напомнил Киеву о предостережении Путина по Донбассу
Житель Петербурга хочет продать бракованную монету за миллиард
В Тамбовской области погиб вице-губернатор, находившийся под следствием
София Ротару все же выступила в Москве, несмотря на скандал
Последние материалы
Международные экологи мутировали в предпринимателей
Обладательницей титула Мисс Земной шар стала россиянка
Шаман из Якутии вновь двинулся на Москву, чтобы "свергнуть Путина"
"У ЕС денег нет": Пушков прокомментировал протест в Минске
Соловьев напомнил Киеву о предостережении Путина по Донбассу
Житель Петербурга хочет продать бракованную монету за миллиард
В Тамбовской области погиб вице-губернатор, находившийся под следствием
София Ротару все же выступила в Москве, несмотря на скандал
Исследования: у популярных лекарств против изжоги обнаружили новые побочные эффекты
Немецкий врач: наибольшую опасность для сосудов представляет курение
Популярное
Шоу-бизнес
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек

17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".

Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Новости Белоруссии
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Здоровье
Причины гормонального сбоя у мужчин и женщин
Евросоюз
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
София Ротару все же выступила в Москве, несмотря на скандал
Шаман из Якутии вновь двинулся на Москву, чтобы "свергнуть Путина"
София Ротару все же выступила в Москве, несмотря на скандал
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Предзнаменование: на встрече Путина и Лукашенко погас свет
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Орешкин раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Познер прокомментировал идею о ежедневном исполнении гимна России
"Нафтогаз" ответил на ультиматум Медведева
Россия сможет попасть на Олимпийские игры в обход WADA
Легендарный вратарь: вспоминая Льва Яшина
Россия сможет попасть на Олимпийские игры в обход WADA
Жириновский пояснил, почему Запад считает россиян "вторым сортом"
Легендарный вратарь: вспоминая Льва Яшина
Киев согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ