Художник из США съел банан за 120 тысяч долларов

На ярмарке современного искусства "Арт-Базель", которая прошла в Майами-Бич, была выставлена работа итальянского художника Маурицио Кателлана. Она представляет собой обычный банан, прикрепленный скотчем к стене. Ранее эту работу купил коллекционер из Франции за 120 тысяч долларов.

Ярмарку посетил американский художник Давид Датун, который настолько вдохновился работой Кателлана, что решил создать собственный перфоманс. Он отклеил банан от стены и съел его на глазах у изумленной публики. Охрана ярмарки вывела молодого человека с территории, но арестовывать не стала. Датун назвал свой перфоманс "Голодный художник".

Директор галереи Люсьен Террас мастерски вышел из положения. Он взял новый банан и прикрепил его скотчем к стене, заявив, что эту работу нельзя уничтожить, поскольку "банан - это идея".