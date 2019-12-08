В Германии могут заблокировать Facebook, Instagram и WhatsApp

Компания Facebook была признана виновной в нарушении патентов. Из-за нарушения закона, продукты компании могут быть заблокированы на территории Германии. Ранее компания Blackberry обратилась с иском на Facebook в подозрении на незаконное использование патентов. Суд определил, что в Facebook действительно использовали технические тонкости Blackberry, без одобрения владельца.

Если в ближайшее время компания Facebook не исправит ситуацию, то ее продукты будут заблокированы на территории Германии. Под блокировку попадут популярный мессенджер WhatsApp, социальная сеть Instagram и приложение Facebook Messenger. Представители компании уже заявили, что не собираются так просто отказываться от немецких пользователей, поэтому в ближайшее время продукты Facebook будут адаптированы под немецкое законодательство.