Соловьев напомнил Киеву о предостережении Путина по Донбассу

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал недавнее "закрытое заседание" СНБО Украины, где обсуждался план реинтеграции Донбасса. Ранее секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов сообщал, что после саммита в "нормандском формате" может произойти как прекращение конфликта в Донбассе, так и его эскалация.

Соловьев припомнил слова президента России Владимира Путина, который утверждал, что эскалация конфликта в Донбассе может привести к серьезным последствиям для украинской государственности. Об этом телеведущий написал в своем телеграм-канале.