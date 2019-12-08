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МВФ одобрил Украине очередной кредит на $5,5 млрд

Мир

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о том, что организации удалось достичь с Киевом договоренной по новому кредиту. Речь идет о новой программе кредитования, в которую заложено около 5,5 миллиардов долларов. 

Георгиева рассказала, что таких результатов удалось добиться благодаря телефонным переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В заявлении главы МВФ отмечается, что стороны определили основные зависимости экономики Украины. В частности были отмечены успехи в очищении банковской системы, а также определена необходимость для возмещения убытков налогоплательщиков вследствие санации банков.

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