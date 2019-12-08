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Орешкин раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Мир » Бывший СССР

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал журналистам, что Москве и Минску удалось серьезно "сблизиться" на прошедших в Сочи переговорах. По его словам, Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли прогресса по многим обсуждаемым вопросам.

Орешкин подчеркнул, что переговоры можно назвать плодотворными, поскольку были согласованы даже такие важные вопросы как урегулирование нефтяного и газового рынка. С понедельника начнется детальная проработка указаний, которые поступили от глав государств на переговорах.

Результат проработки будет внесен в "дорожные карты" уже 20 декабря. В этот день у Владимира Путина запланирована встреча в Санкт-Петербурге. Переговоры двух лидеров продлились более пяти часов. Для итогового выступления перед журналистами был подготовлен зал для пресс-конференций, однако Александр Лукашенко уехал сразу после мероприятия, не дав комментарий прессе.

Темы сочи переговоры интеграция дорожные карты владимир путин максим орешкин минэкономразвития александр лукашенко союзное государство
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