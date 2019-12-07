Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ответил на ультиматум премьер-министра России Дмитрия Медведева по решению газового спора. Ранее глава российского правительства заявлял, что "Нафтогаз" и "Газпром" не смогут заключить новый контракт на поставку газа, если Киев продолжит настаивать на выплате компенсаций по судебным решениям.
Медведев рекомендовал сторонам прийти к "нулевому варианту". Витренко написал в Facebook, что "нулевой вариант" - это полное погашение задолженности "Газпрома" в размере 2,6 миллиардов долларов. Исполнительный директор "Нафтогаза" подчеркнул, что украинская сторона не сможет забыть о почти трехмиллиардном долге.
Ранее Витренко согласился на то, чтобы Россия начала поставки газа на Украину в счет погашения текущей задолженности. Он также заявил, что в случае такого варианта развития событий "Нафтогаз" может отказаться от новых исковых требований.
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