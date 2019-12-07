Предзнаменование: на встрече Путина и Лукашенко погас свет

Во время переговоров президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в конференц-зале внезапно погас свет. Это произошло сразу после того, как лидеры произнесли вступительные слова. Об этом сообщили РИА Новости.

Владимир Путин сразу же отреагировал на случившее фразой: "Закончилось [электричество]". Лукашенко тоже отшутился, он сказал: "Это все Дима Песков, я знаю". Делегации обеих стран оценили шутки лидеров, а затем продолжили работу.

Напомним, 7 декабря в Сочи проходит встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой должны согласовываться дорожные карты по интеграции Союзного государства.