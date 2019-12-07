Во время переговоров президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в конференц-зале внезапно погас свет. Это произошло сразу после того, как лидеры произнесли вступительные слова. Об этом сообщили РИА Новости.
Владимир Путин сразу же отреагировал на случившее фразой: "Закончилось [электричество]". Лукашенко тоже отшутился, он сказал: "Это все Дима Песков, я знаю". Делегации обеих стран оценили шутки лидеров, а затем продолжили работу.
Напомним, 7 декабря в Сочи проходит встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой должны согласовываться дорожные карты по интеграции Союзного государства.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.