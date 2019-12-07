Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Власти Украины запретят передачу Приватбанка Коломойскому

Мир » Бывший СССР » Украина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские власти готовят законопроект, который не позволит вернуть Приватбанк его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. По словам главы правительства, законопроект создается совместно с Национальном банком Украины.

"Нет никаких оснований для того, чтобы Приватбанк вернулся к бывшим акционерам, в особенности к Игорю Коломойскому. Более того, мы планируем возместить средства налогоплательщиков, которые были потрачены из госбюджета на национализацию банка", - заявил Гончарук.

Напомним, Приватбанк национализировали в конце 2026 года по решению Национального банка Украины. Бывшие владельцы банка, в частности Игорь Коломойский, пытался оспорить решение НБУ через суд, однако проиграл дело. Международный валютный фонд поставил украинскому правительству условие для получения дальнейших траншей - не допустить возврат банка его бывшему владельцу.

Темы мвф акционеры приватбанк законопроект национализация алексей гончарук игорь коломойский национальный банк украины
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 2.
Семья
Жизнь семьи из-за закона о бытовом насилии станет адом
Ближний Восток
Санкции гнетут, но Иран держится
Новости Все >
Адвокат Жукова признался в финансировании украинских националистов
Власти Украины запретят передачу Приватбанка Коломойскому
Мэр Липецка объяснилась за видео с нецензурной лексикой
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Доцент-расчленитель Соколов напишет книгу. Ему дадут бумагу и ручку
Познер прокомментировал идею о ежедневном исполнении гимна России
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
Эрдогана пригласили на Парад Победы
"Россиян ждет опасность": астрологи ухудшили прогноз на 2020 год
Опубликован режим питания, который помогает сбрасывать лишний вес
Последние материалы
Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 2.
Майдан в Белоруссии: националисты прорываются к дому правительства
Доцент-расчленитель Соколов напишет книгу. Ему дадут бумагу и ручку
Жизнь семьи из-за закона о бытовом насилии станет адом
Познер прокомментировал идею о ежедневном исполнении гимна России
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
Санкции гнетут, но Иран держится
Эрдогана пригласили на Парад Победы
"Россиян ждет опасность": астрологи ухудшили прогноз на 2020 год
Опубликован режим питания, который помогает сбрасывать лишний вес
Популярное
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку

Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.

В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Мир. Новости мира
Сенат США постановил применить к России "адские санкции"
Евросоюз
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Власти Украины запретят передачу Приватбанка Коломойскому
Эрдогана пригласили на Парад Победы
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Мэр Липецка объяснилась за видео с нецензурной лексикой
Познер прокомментировал идею о ежедневном исполнении гимна России
Эрдогана пригласили на Парад Победы
В России введут стипендии для безработных в возрасте от 50 лет
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным в Париже
Изнасиловавшего трёх девочек педофила осудили на 10 лет
Путин: транзит газа через Украину не прекратится
На кого работает наше правительство
Минск назвал желаемую цену за российский газ
Сенат США постановил применить к России "адские санкции"
Американская база в Сирии подверглась атаке
Пушилин призвал Зеленского перестать делать бессмысленные заявления
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Участник "Голоса" бросил в Полину Гагарину горстью семечек
Жириновский пояснил, почему Запад считает россиян "вторым сортом"
Мэр Липецка матом прокомментировала восстановление городского парка
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ