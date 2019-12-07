Власти Украины запретят передачу Приватбанка Коломойскому

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские власти готовят законопроект, который не позволит вернуть Приватбанк его бывшему владельцу Игорю Коломойскому. По словам главы правительства, законопроект создается совместно с Национальном банком Украины.

"Нет никаких оснований для того, чтобы Приватбанк вернулся к бывшим акционерам, в особенности к Игорю Коломойскому. Более того, мы планируем возместить средства налогоплательщиков, которые были потрачены из госбюджета на национализацию банка", - заявил Гончарук.

Напомним, Приватбанк национализировали в конце 2026 года по решению Национального банка Украины. Бывшие владельцы банка, в частности Игорь Коломойский, пытался оспорить решение НБУ через суд, однако проиграл дело. Международный валютный фонд поставил украинскому правительству условие для получения дальнейших траншей - не допустить возврат банка его бывшему владельцу.