Эрдогана пригласили на Парад Победы

Пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова сообщила, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган получил приглашение на Парад Победы в 2020 году. Об этом дипломат рассказала ТАСС. По словам Касимовой, сейчас российская сторона ожидает, какое решение пример президент Турции.

Ранее Россия приглашала многих мировых лидеров на 75-летие Победы. Приглашение на Парад Победы 2020 года получил даже президент США Дональд Трамп.