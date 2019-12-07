Пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова сообщила, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган получил приглашение на Парад Победы в 2020 году. Об этом дипломат рассказала ТАСС. По словам Касимовой, сейчас российская сторона ожидает, какое решение пример президент Турции.
Ранее Россия приглашала многих мировых лидеров на 75-летие Победы. Приглашение на Парад Победы 2020 года получил даже президент США Дональд Трамп.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.