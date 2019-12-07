Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам о своих ожиданиях в преддверии встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже, где 9 декабря должен пройти саммит в "нормандском формате". Зеленский утверждает, что хочет прочувствовать на саммите, что "все стороны готовы завершить конфликт".

"Мы уже несколько раз разговаривали с Владимиром Путиным по телефону. Последний такой разговор состоялся, когда нам удалось вернуть моряков. Но это только телефонный диалог, мне нужно увидеть человека", - пояснил президент Украины.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о планах реализовать двухстороннюю встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках саммита "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря во французской столице.