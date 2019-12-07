Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирный банк должен прекратить выдавать денежные займы Китаю. По мнению американского лидера, у Китая и так много денег, а если Поднебесная будет нуждаться в дополнительных средствах, то она может создать их самостоятельно. Об этом Трамп написал в Twitter/
"Я до сих пор не пойму, почему Всемирный банк продолжает выдавать кредиты Китаю? У этой страны и так достаточно собственных резервов, а если даже будет нехватка, то Китай может создать еще денег. Требую прекратить финансирование Китая", - написал американский лидер в социальной сети.
Напомним, торговое противостояние между Китаем и США продолжается уже более года. Страны ввели друг против друга торговые пошлины, которые негативно отражаются на общем экономическом росте.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.