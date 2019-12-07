Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Россия Происшествия
Новости Все >
Стало известно, какое шампанское предпочитают жители России
Пушилин призвал Зеленского перестать делать бессмысленные заявления
В МИД назвали новые санкции США против РФ пропагандистскими атаками
Лавров: американцы противоправно объявили санкции против Ирана
Космонавт Котов рассказал, как сложно ухаживать за волосами на орбите
Специалисты назвали виды рыб, которые опасны для здоровья
Найдены микроорганизмы, способные выжить на метеоритах
Источник Правда.Ру

Трамп призвал не выдавать Китаю кредиты

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирный банк должен прекратить выдавать денежные займы Китаю. По мнению американского лидера, у Китая и так много денег, а если Поднебесная будет нуждаться в дополнительных средствах, то она может создать их самостоятельно. Об этом Трамп написал в Twitter/

"Я до сих пор не пойму, почему Всемирный банк продолжает выдавать кредиты Китаю? У этой страны и так достаточно собственных резервов, а если даже будет нехватка, то Китай может создать еще денег. Требую прекратить финансирование Китая", - написал американский лидер в социальной сети.

Напомним, торговое противостояние между Китаем и США продолжается уже более года. Страны ввели друг против друга торговые пошлины, которые негативно отражаются на общем экономическом росте.

китай кредит пошлины дональд трамп торговая война всемирный банк
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 1.
Бывший СССР
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Формула небес
Царствие их не от мира сего - Гороскоп дня
Последние материалы
Автомобили в России будут сопровождать новым документом
Стало известно, какое шампанское предпочитают жители России
Трогательные военные истории от которых веет холодом. Часть 1.
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Царствие их не от мира сего - Гороскоп дня
Пушилин призвал Зеленского перестать делать бессмысленные заявления
В МИД назвали новые санкции США против РФ пропагандистскими атаками
Можно ли компенсировать постоянный недостаток сна
Лавров: американцы противоправно объявили санкции против Ирана
Космонавт Котов рассказал, как сложно ухаживать за волосами на орбите
Популярное
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку

Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.

В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Мир. Новости мира
Сенат США постановил применить к России "адские санкции"
Евросоюз
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Стало известно, какое шампанское предпочитают жители России
Пушилин призвал Зеленского перестать делать бессмысленные заявления
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
"Формула Штайнмайера" легитимизирует ЛДНР
Филолог: переход на латиницу грозит Казахстану катаклизмами
Медведев: нужно стимулировать рост экономики
Михаил Делягин: цель правительства - сократить численность населения
Почему Россия газифицирует Китай, а не свои города и села
Лавров: американцы противоправно объявили санкции против Ирана
Космонавт Котов рассказал, как сложно ухаживать за волосами на орбите
Минск назвал желаемую цену за российский газ
Кофе оказался полезным против старения мозга
Американская база в Сирии подверглась атаке
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Лавров: американцы противоправно объявили санкции против Ирана
Украина готовит протестный марш на Крым
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Гастарбайтеров водителей обяжут поменять права
Гастарбайтеров водителей обяжут поменять права
Часть, в которой Шамсутдинов расстрелял военных, будет расформирована
Путин: транзит газа через Украину не прекратится
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ