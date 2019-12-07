Трамп призвал не выдавать Китаю кредиты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирный банк должен прекратить выдавать денежные займы Китаю. По мнению американского лидера, у Китая и так много денег, а если Поднебесная будет нуждаться в дополнительных средствах, то она может создать их самостоятельно. Об этом Трамп написал в Twitter/

"Я до сих пор не пойму, почему Всемирный банк продолжает выдавать кредиты Китаю? У этой страны и так достаточно собственных резервов, а если даже будет нехватка, то Китай может создать еще денег. Требую прекратить финансирование Китая", - написал американский лидер в социальной сети.

Напомним, торговое противостояние между Китаем и США продолжается уже более года. Страны ввели друг против друга торговые пошлины, которые негативно отражаются на общем экономическом росте.