США откажутся от сделки с Китаем в случае невыполнения их требований

Вашингтон и Пекин близки к заключению торгового соглашения, однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп откажется от него, если не будут выполнены требования американской стороны.

Данное заявление сделал глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

По его словам, "если сделка не будет хорошей, не будет гарантий предотвращения будущих краж американских технологий, а принудительные меры не будут отвечать американским требованиям", то США откажутся от сделки. При этом Лоуренс Кадлоу подчеркнул, что в настоящий момент стороны успешно ведут переговоры и достигли весьма значительного прогресса.

"Сделка близка. Сейчас она, наверное, даже ближе, чем в середине ноября", — подчеркнул глава Национального экономического совета. При этом отметил, что соглашение необязательно будет заключено к 15 декабря, когда Трамп намерен повысить пошлины на ряд товаров из Китая.

Кадлоу сказал, что у США нет каких-либо условных сроков, но факт состоит в том, что тарифы, вероятно, повышены.