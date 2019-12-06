Пушилин призвал Зеленского перестать делать бессмысленные заявления

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о создании на территории Донбасса "муниципальной стражи" является очередной попыткой подмены сути минских соглашений, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Украинская сторона не оставляет своих попыток переписать мирный комплекс мер на свой лад, считает глава Донецкой народной республики. При этом отряды Народной милиции могут создаваться только по решению местных советов. "А силовиков в Донбасс не пустят", — заявил Пушилин.

Народная милиция ДНР справляется с поддержанием порядка в Донбассе, в отличие от украинских правоохранителей. В то же время на территории, подконтрольной Киеву, наблюдается "разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок".

По мнению Пушилина, Зеленский должен прекратить делать свои бессмысленные заявления и приступить к подлинному урегулированию конфликта. "До сих пор мы не видим никаких действий, кроме встреч у костра и блеяния перед радикалами" — отметил руководитель ДНР.