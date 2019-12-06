Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Пушилин призвал Зеленского перестать делать бессмысленные заявления

Мир » Бывший СССР

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о создании на территории Донбасса "муниципальной стражи" является очередной попыткой подмены сути минских соглашений, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Украинская сторона не оставляет своих попыток переписать мирный комплекс мер на свой лад, считает глава Донецкой народной республики. При этом отряды Народной милиции могут создаваться только по решению местных советов. "А силовиков в Донбасс не пустят", — заявил Пушилин.

Народная милиция ДНР справляется с поддержанием порядка в Донбассе, в отличие от украинских правоохранителей. В то же время на территории, подконтрольной Киеву, наблюдается "разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок".

По мнению Пушилина, Зеленский должен прекратить делать свои бессмысленные заявления и приступить к подлинному урегулированию конфликта. "До сих пор мы не видим никаких действий, кроме встреч у костра и блеяния перед радикалами" — отметил руководитель ДНР.

Темы днр денис пушилин народная милиция владимир зеленсктий муниципальная стража
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Можно ли компенсировать постоянный недостаток сна
Недвижимость
Апартаменты Сати Казановой и Анны Ковальчук: стильная квартира в пентхаусе и скромное жилье в Питере
Спецпроект
Ларингит: причины заболевания, основные симптомы, лечение
Новости Все >
Пушилин призвал Зеленского перестать делать бессмысленные заявления
В МИД назвали новые санкции США против РФ пропагандистскими атаками
Лавров: американцы противоправно объявили санкции против Ирана
Космонавт Котов рассказал, как сложно ухаживать за волосами на орбите
Специалисты назвали виды рыб, которые опасны для здоровья
Найдены микроорганизмы, способные выжить на метеоритах
Матвиенко решила наказать Новака за волокиту с "умными счетчиками"
Google планирует запретить установку APK-файлов на Android
Минск назвал желаемую цену за российский газ
Кофе оказался полезным против старения мозга
Последние материалы
Пушилин призвал Зеленского перестать делать бессмысленные заявления
В МИД назвали новые санкции США против РФ пропагандистскими атаками
Можно ли компенсировать постоянный недостаток сна
Лавров: американцы противоправно объявили санкции против Ирана
Космонавт Котов рассказал, как сложно ухаживать за волосами на орбите
Специалисты назвали виды рыб, которые опасны для здоровья
Найдены микроорганизмы, способные выжить на метеоритах
Матвиенко решила наказать Новака за волокиту с "умными счетчиками"
Google планирует запретить установку APK-файлов на Android
Минск назвал желаемую цену за российский газ
Популярное
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку

Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.

В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Здоровье
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Власть
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Мир. Новости мира
Украина и Россия заключили договор на транзит нефти сроком на 10 лет
Руслан Веснянко Украина надеется пересмотреть соглашение с ЕС Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Роковые 70 лет на исходе: НАТО в системном кризисе Любовь Степушова
Комментарии
Путин: транзит газа через Украину не прекратится
Украина готовит протестный марш на Крым
Захар Прилепин объявил о создании партии. Кто будет за нее голосовать?
Захар Прилепин объявил о создании партии. Кто будет за нее голосовать?
Захар Прилепин объявил о создании партии. Кто будет за нее голосовать?
Россия в миграционной политике повторяет ошибки Франции
МЭР: инфляция по итогам 2019 года составит максимум 3,1%
Американская база в Сирии подверглась атаке
Археологи обнаружили арабские цифры на сосуде доарабского периода
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Генетики из США раскритиковали эксперимент с домашними лисами
Американская база в Сирии подверглась атаке
МЭР: инфляция по итогам 2019 года составит максимум 3,1%
Американская база в Сирии подверглась атаке
Прозвучало предложение пригласить Россию вступить в НАТО
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Экс-депутат Госдумы: Ельцин мог не дать начаться войне в Чечне
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия в миграционной политике повторяет ошибки Франции
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ