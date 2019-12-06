В МИД назвали новые санкции США против РФ пропагандистскими атаками

В министерстве иностранных дел подчеркнули, что, как и предыдущие американские «выпады», эти санкции не останутся без ответа.

«Цель инициаторов санкций - вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России. Вместо развития нормального сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, некоторые вашингтонские политики изо всех сил стараются очернить Россию, продолжая разрушать двусторонние отношения», - отмечается в документе министерства иностранных дел.

Накануне США предъявили обвинения двум россиянам, подозреваемым в киберпреступлениях. Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в мошенничестве, организованном для незаконного присвоения денег и собственности с помощью установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры.

Также Соединенные Штаты ввели санкции против 17 граждан и семи российских компаний за «вредоносную» деятельность в киберсфере.