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Лавров: американцы противоправно объявили санкции против Ирана

Мир

США пытаются экономически задушить Иран, а также стимулировать беспорядки в стране, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на V международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".

"В Иране проблемы очень серьезные, в том числе из-за того, что американцы совершенно противоправно объявили санкции против этой страны, вышли из договоренности об иранской ядерной программе, а всех остальных, включая Иран, заставляют ее выполнять", — считает глава МИД России.

Сергей Лавров назвал подобные действия абсурдом и отметил, что план Соединенных Штатов заключается в том, чтобы "удушить Иран экономически и стимулировать недовольство народа".

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин — с $0,09 до $0,2 за литр. После этого в стране начались протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты подожгли офисы по меньшей мере 100 банков и автозаправки.

Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По данным властей, в общей сложности погибли 12 протестующих. Правозащитники из Amnesty International заявили Reuters о более 100 убитых. В частности, они утверждают, что по протестующим стреляли снайперы с крыш домов и с вертолета.

Темы сша иран санкции беспорядки сергей лавров
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