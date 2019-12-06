Минск назвал желаемую цену за российский газ

По мнению белорусского премьер-министра Сергея Румаса, цена на российский газ будет на уровне ближайшей к республике Смоленской области с добавлением расходов на транспортировку.

"Вопрос, с какого года будет уже непосредственно цена Смоленской области, — это предмет переговоров", — отметил глава правительства, говоря о желаемой стоимости топлива.

В этом году истекает срок договоренности о цене поставок российского газа в Белоруссию. В Минске настаивают на снижении цен до внутрироссийского уровня.

В настоящее время цена на газ для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров, такая же цена заложена в проект бюджета республики на 2020 год. Однако страны до сих пор не подписали договор по объему и ценам поставок топлива.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что провал договоренностей по газу произошел не по вине Белоруссии, и поставил под вопрос дальнейшую интеграцию с Россией.