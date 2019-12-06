Совет Европы призвал Киев пересмотреть закон о государственном языке

Венецианская комиссия СЕ призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах и пересмотреть принятый в стране закон о государственном языке.

Как указано в коммюнике организации это необходимо, чтобы данный вопрос не стал "источником межэтнической напряженности".

При этом, представители комиссии осознают, что украинский язык не должен потерять статус государственного. Однако они подчеркнули, что закон о меньшинствах нужно было готовить с самого начала, чтобы обеспечить необходимый баланс.

Комиссия также представила несколько конкретных предложений для украинских властей. Им рекомендовано "исключить статью, устанавливающую ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах". Также эксперты предлагают "снизить квотные требования к украинскому языковому контенту, установленные законом о государственном языке для телерадиовещателей". И, наконец, комиссия требует "чтобы печатные средства массовой информации на языке меньшинства публиковались одновременно на украинском языке в один и тот же день".