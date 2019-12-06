Шведские дипломаты оценили подписание Беловежского соглашения, ознаменовавшего распад СССР, как "шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия", сообщил бывший председатель Вховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.
О такой оценке стало известно после того, как со шведской дипломатической переписки сняли гриф секретности, рассказал Шушкевич в интервью "Комсомольской правде".
«Тогда писали, что подобные действия опасны, вероятна война Запада с СССР при попытке его разделить, грядущий сепаратизм ужасен. А у шведов прозвучала фраза "шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия"», — рассказал бывший глава советской Белоруссии.
Он добавил, что были и другие варианты развития событий, однако они предполагали "ужасный распад империи" и могли привести к кровавым конфликтам за территориальную целостность и неприкосновенность границ. "То, что произошло в Беловежье — это был лучший вариант", — считает политик.
Кроме того, он отметил, что с удовольствием подписывал Беловежское соглашение о роспуске Советского Союза.
Событие произошло 8 декабря 1991 года, когда главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.