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Источник Правда.Ру

Шушкевич с удовольствием подписывал соглашение о роспуске СССР

Мир

Шведские дипломаты оценили подписание Беловежского соглашения, ознаменовавшего распад СССР, как "шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия", сообщил бывший председатель Вховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

О такой оценке стало известно после того, как со шведской дипломатической переписки сняли гриф секретности, рассказал Шушкевич в интервью "Комсомольской правде".

«Тогда писали, что подобные действия опасны, вероятна война Запада с СССР при попытке его разделить, грядущий сепаратизм ужасен. А у шведов прозвучала фраза "шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия"», — рассказал бывший глава советской Белоруссии.

Он добавил, что были и другие варианты развития событий, однако они предполагали "ужасный распад империи" и могли привести к кровавым конфликтам за территориальную целостность и неприкосновенность границ. "То, что произошло в Беловежье — это был лучший вариант", — считает политик.

Кроме того, он отметил, что с удовольствием подписывал Беловежское соглашение о роспуске Советского Союза.

Событие произошло 8 декабря 1991 года, когда главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Темы распад ссср шедевр дипломатии шведские дипломаты станислав шушкевич беловежское соглашение
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