Зеленский встретился с военными в День Вооруженных сил Украины

Президент Украины побывал в Донбассе, где почтил минутой молчания бойцов, погибших за независимость страны, и поздравил военных с Днем вооруженных сил.

Видео с кадрами визита размещено на странице офиса президента в Facebook.

В рамках рабочей поездки украинский лидер побывал в штабе операции объединенных сил в городе Часов Яр в Донецкой области, контролируемом Киевом. Зеленский отметил, что украинская армия - гарант успешности всех дипломатических переговоров, именно поэтому он решил встретиться с военнослужащими накануне международных переговоров.

Зеленский рассказал, что украинская армия была слабее пять лет назад и «многого не имела», однако бойцы выстояли благодаря воле и непобедимому духу. «Мы действительно хотим мира, мы не хотим ежедневно терять лучших! И мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Донбасс - это Украина! Луганск - это Украина! Крым - это Украина», заявил Владимир Зеленский.

День Вооруженных сил Украины отмечается 6 декабря ежегодно с 1993 года.