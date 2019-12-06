Экономика Европы может затормозиться из-за России

Европейские страны рискуют отстать от темпов развития экономик США и Китая, поскольку существует политическая напряженность между Россией и Западом. Такое предположение высказала заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер.

По ее словам, которые передает ТАСС , сложившаяся ситуация привела к тому, что большой потенциал экономического сотрудничества остается нереализованным и рост европейской экономики может замедлиться.

Тем не менее представитель ФРГ считает, что Россия по-прежнему остается перспективным направлением для немецкого бизнеса. По ее словам, шанс на восстановление отношений может появиться в случае успешного проведения саммита "нормандской четверки", который должен пройти в Париже 9 декабря.

Что касается российской экономики, то, по словам Владимира Путина, ее рост должен стать устойчивым в течение ближайших трех лет. Согласно последнему на данный момент прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП по итогам 2019 года составит 1,3 процента.