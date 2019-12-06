Европейские страны рискуют отстать от темпов развития экономик США и Китая, поскольку существует политическая напряженность между Россией и Западом. Такое предположение высказала заместитель председателя правления Восточного комитета германской экономики Катрина Клаас-Мюльхойзер.
По ее словам, которые передает ТАСС , сложившаяся ситуация привела к тому, что большой потенциал экономического сотрудничества остается нереализованным и рост европейской экономики может замедлиться.
Тем не менее представитель ФРГ считает, что Россия по-прежнему остается перспективным направлением для немецкого бизнеса. По ее словам, шанс на восстановление отношений может появиться в случае успешного проведения саммита "нормандской четверки", который должен пройти в Париже 9 декабря.
Что касается российской экономики, то, по словам Владимира Путина, ее рост должен стать устойчивым в течение ближайших трех лет. Согласно последнему на данный момент прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП по итогам 2019 года составит 1,3 процента.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.