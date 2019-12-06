В Донецке заявили о готовящейся диверсии националистов

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики опасаются диверсии со стороны украинских националистов у населенного пункта Петровское в преддверии саммита в "нормандском формате".

Как сообщает РИА Новости, в Народной милиции ДНР заявили, что располагают информацией о готовящейся националистами диверсии в зоне разведения сил и средств. По словам заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, радикалы могут обстрелять из минометов подконтрольный Украине населенный пункт Богдановка для последующего обвинения ДНР в "агрессии против мирных жителей Донбасса".

"По замыслу организаторов, устроенный радикалами теракт должен вызвать волну протестов среди общественности во всех регионах Украины и спровоцировать население выйти на акцию "Нет капитуляции!" с требованиями прекращения выполнения минских договоренностей", — отметил Эдуард Басурин.

В конце октября представители ДНР заявили, что к линии соприкосновения прибыли дополнительные группы украинских радикалов для срыва процесса мирного урегулирования конфликта.