Президенты России и Белоруссии обсудят перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства на встрече, которая состоится в Сочи 7 декабря.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко рассмотрят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.
Накануне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность, а уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон. По мнению премьер-министра, любая интеграция уменьшает суверенитет двух стран, но не несет угрозы его полной утраты.
Накануне переговоров Путина и Лукашенко состоится встреча глав правительств двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.
Ранее в СМИ были опубликованы подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, предоставление взаимного доступа к госзакупкам, создание унифицированной системы учета собственности.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.