Путин и Лукашенко обсудят сотрудничество в рамках Союзного государства

Президенты России и Белоруссии обсудят перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства на встрече, которая состоится в Сочи 7 декабря.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко рассмотрят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.

Накануне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что Союзное государство Российской Федерации и Республики Беларусь — большая ценность, а уровень интеграции очень высокий, несмотря на эмоциональный фон. По мнению премьер-министра, любая интеграция уменьшает суверенитет двух стран, но не несет угрозы его полной утраты.

Накануне переговоров Путина и Лукашенко состоится встреча глав правительств двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.

Ранее в СМИ были опубликованы подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, предоставление взаимного доступа к госзакупкам, создание унифицированной системы учета собственности.