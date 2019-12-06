Российский президент завил, что введение в работу нового газопровода "Северный поток-2" в обход украинской территории не означает прекращения транзита через Украину.
По словам Владимира Путина, которые приводит агентство "Интерфакс", это вопрос экономической целесообразности. Лидер РФ отметил, что после введения газопровода в работу поставки российского газа по балтийскому маршруту можно будет увеличить вдвое. "Хочу подчеркнуть — это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участия", — добавил российский лидер.
Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год. В конце текущего года Россия планирует запустить газопровод "Северный поток-2", который пройдет в обход Украины.
Киев настаивает на выполнении двух условий для заключения нового соглашения. "Первое — это европейские правила. Второе — это вопрос долгосрочного транзита". В Кремле условия называют экономически неприемлемыми.
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