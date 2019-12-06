Владимир Зеленский попал на обложку Time

Президент Украины прокомментировал отношения с Трампом и свое видение будущего для Украины в интервью журналу Time, который поместил на обложку европейского декабрьского выпуска фото Зеленского .

Изображение лидера Украины сопровождается подписью: "Человек посередине. Украинский президент — о том, каково быть между Путиным и Трампом".

Владимир Зеленский стал первым президентом Украины, попавшим на обложку авторитетного издания Time. Кроме того, у заголовка статьи о нем имеется двойное дно: фразеологизм "Man in the middle" является обозначением хакерской атаки, когда злоумышленник подключается к разговору двух человек и ведет с каждой из сторон переписку, искажая или удаляя информацию, пока собеседники уверены, что общаются друг с другом.

Автор статьи пишет, что президент Украины намеревался найти подход к Трампу при помощи интеллекта и улыбки. "Мы это проясним, я уверен, что мы обязательно поладим", — уверяет украинский лидер.

После разгоревшегося скандала, связанного с телефонным разговором Трампа и Зеленского, украинский президент старался отмалчиваться. А в интервью изданию говорит, что "никогда не разговаривал с президентом с позиции "quid pro quo", что означает "услуга за услугу".

Спустя восемь месяцев после инаугурации, как отмечается в публикации, Зеленский стал выглядеть не просто уставшим или реалистом, но и зараженным политической болезнью, от которой он хотел излечить Украину — цинизмом.

"Я живу здесь, словно в крепости, из которой я просто хочу сбежать", — признался Зеленский американскому журналу.