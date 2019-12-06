В Прибалтике обеспокоены наращиванием РФ военного потенциала

Для России важнейшей военной точкой стал Калининград, который превратился в передовую новой гонки вооружений, — сообщает японская газета Hokkaido Shimbun.

"Россия — это угроза. Она наращивает военный потенциал на границе и постоянно проводит учения, представляя, что противник — НАТО", — пишет издание ссылаясь на мнение представителя министерства обороны Литвы.

В свою очередь, справедливо отмечает автор статьи, у российской стороны возникло серьезное недоверие в связи с тем, что в НАТО пообещали не расширяться на восток, однако одну за другой подключили бывшие советские республики.

"Военная мощь НАТО наращивалась еще до присоединения Крыма в 2014 году", — отмечает представитель Центра Балтийских исследований при Балтийском федеральном университете Юрий Зверев. По его словам, в ближайшие один-два года в балтийском регионе сохранится пограничная ситуация между миром и войной.

В 2018 году Россия разместила в Калининграде баллистические ракеты малой дальности "Искандер", на которые можно устанавливать ядерные боеголовки, однако представители российской стороны подчеркивали, что это контрмеры в отношении развертывания Соединенными Штатами системы ПРО в Польше и других странах.