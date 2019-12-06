Европе необходимо реформировать НАТО

Альянс сегодня переживает свой первый кризис идентичности, погрузившись в глобальный хаос, не щадящий трансатлантические отношения и угрожающий самому понятию Запада, пишет итальянская газета "Della Sera".

По мнению автора статьи, на непривычные методы и вызовы Трампа Европа отвечает страхом и растерянностью, поэтому ей так нужно реформировать НАТО.

"Европа кровоточит, она чувствует себя уязвимой. Она боится оказаться в заложниках технологической и коммерческой конкуренции между США и Китаем, опасается соседней военной мощи России", — отмечается в публикации.

В Вашингтоне президентство Трампа привело к провозглашению идеологии "Америка первым делом", мало совместимой с большим альянсом, где, по меньшей мере, теоретически, все должны быть на равных. В тоже время. в Европе ощущаются обострение неуправляемой глобализации и политическая нестабильность.

В этих условиях Европа, планирует создание европейской обороны. По мнению издания, этим планам порой не хватает реализма, "но их срочная необходимость перевешивает, по меньшей мере, в западной части Европейского союза".

Как пишет "Della Sera", НАТО в состоянии предполагаемой "смерти мозга", безусловно, требует реформирования, но при этом альянс остается необходимым не только американцам, но и европейцам.