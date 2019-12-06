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Источник Правда.Ру

Киев: если "Газпром" не отдаст 3 млрд, мы распродадим его активы

Мир » Бывший СССР » Украина

Андрей Коблев, глава украинского "Нафтогаза", рассказал, что 45% долга "Газпрома", который присудил арбитраж в Стокгольме, "удалось-таки получить".

"2,1 млрд долларов, за исключением суммы налога и дивидендов, остались в бюджете Украины", — цитирует Коболева портал LIGA. net.

Кстати, это те деньги, которые Незалежная не заплатила за газ, поставленный ей в 2014–2015 годах.

Сейчас, по словам энергетика, "Нафтогаз" "работает над вопросами получения оставшейся части российского долга. Это примерно 3 миллиарда".

На вопрос журналиста, как долго "Нафтогаз" еще готов ждать и что будет делать, если деньги не поступят, Коболев ответил, что "после обращения в местные суды и получения от них разрешения, "Нафтогаз" будет продавать активы российской компании".

Напомним, что вчера не состоялись согласованные ранее переговоры по транзитному контракту газа. Почему — читайте в материале на сайте.

Темы газ долги "газпром" "нафтогаз"
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