Депутат Рады предсказал Украине уничтожение

Две причины, по которым Украина может быть уничтожена, назвал Вадим Рабинович, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

По его мнению, причины эти — конфликт на Донбассе и продажа земли иностранцам. Обе они, заявляет Рабинович, возникли по вине "ставленников Сороса", которым как раз и нужно "распродать Украину, растащив ее по кусочкам".

Именно поэтому "страну упорно, планомерно и целенаправленно втягивали в войну, — говорит депутат Рады. — остался последний шажок — раскупить землю. И все. Украины больше не будет".

Однако, уверен Рабинович, катастрофы пока еще можно избежать. "Надо поддержать Зеленского в стремлении установить мир на востоке страны и защитить украинскую землю от распродажи" (цитата РИА Новости).

Напомним, что пока еще (до 1 января 2020 года — прим. "Правда.ру") на Украине действует мораторий на продажу сельхозземли. А в сентябре украинский кабмин одобрил законопроект, отменяющий мораторий. Правда, с оговоркой, что "земля должна скупаться юридическими лицами и гражданами Украины". Вот это решение и вызвало споры среди политиков.