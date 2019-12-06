Французы протестуют против пенсионной реформы: 90 человек задержаны

Вчера днем центр Парижа превратился в арену столкновений протестующих против пенсионной реформы и полицейских.

По словам очевидцев, "на улице творился ад": протестующие, двигаясь по бульвару Вольтера, били витрины, поджигали припаркованные мотоциклы, палили покрышки и забрасывали полицейских камнями и петардами. В ответ их поливали из водометов и усмиряли слезоточивым газом.

Все это под барабанную дробь и песни времен французской революции.

По данным ТАСС, участниками (а возможно и зачинщиками) беспорядков стали сотни радикалов — членов организаций "черного блока" и "желтых жилетов". Всего, по данным парижской полиции, на демонстрацию вышли 806 человек. С этим не согласна конфедерация труда: они называют цифру 1,5 миллиона.

Утром 6 декабря стало известно, что полиция задержала 90 участников акции. Все они пока находятся в отделениях.

Организовали же акцию профсоюзы транспортников. По их мнению, пенсионная реформа, которую намерено провести правительство Пятой республики, ущемляет права трудящихся. К протестующим энергетикам и транспортникам присоединились врачи и учителя.

Это, напомним, уже второй крупный протест против действий правительства во Франции. Ранее недовольные фермеры приезжали в столицу на тракторах.