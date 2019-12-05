США ввели санкции против россиян за деятельность в киберсфере

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против Российской Федерации в связи с кибербезопасностью, сообщается на сайте ведомства.

Под ограничительные меры попали граждане России, а также Украины. Кроме того, в список попали семь российских компаний.

Как указано в сообщении министерства финансов, санкции, направленные на кибербезопасность, коснулись семнадцати физических лиц, которые связаны с киберпреступлениями.

Также в списке "Ресурсного центра" оказалась компания "Evil Corp" и его основные кибернетические операторы. Ее назвали якобы "российской киберпреступной организацией", которая ответственна за "разработку и распространение вредоносного ПО Dridex".

Всего в списоке двенадцать россиян. Отмечается, что их "скоординированные действия" были организованы группой "Evil Corp", крупнейшим в мире международным конгломератом, охватывающим различные предприятия по производству компьютерной техники и телефонов.