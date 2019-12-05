Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против Российской Федерации в связи с кибербезопасностью, сообщается на сайте ведомства.
Под ограничительные меры попали граждане России, а также Украины. Кроме того, в список попали семь российских компаний.
Как указано в сообщении министерства финансов, санкции, направленные на кибербезопасность, коснулись семнадцати физических лиц, которые связаны с киберпреступлениями.
Также в списке "Ресурсного центра" оказалась компания "Evil Corp" и его основные кибернетические операторы. Ее назвали якобы "российской киберпреступной организацией", которая ответственна за "разработку и распространение вредоносного ПО Dridex".
Всего в списоке двенадцать россиян. Отмечается, что их "скоординированные действия" были организованы группой "Evil Corp", крупнейшим в мире международным конгломератом, охватывающим различные предприятия по производству компьютерной техники и телефонов.
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