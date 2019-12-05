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Источник Правда.Ру

Депутаты от партии "Слуга народа" будут учиться в США

Мир

Депутаты Верховной Рады Украины от президентской партии "Слуга народа" с 2020 года будут проходить обучение в США, сообщает пресс-служба фракции в своем Telegram-канале.

"Американскому Трускавцу" быть! Уже со следующего года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса Open Word", — радостно сообщают депутаты в соцсети.

Пройти обучение в США предлагают народным депутатам также от всех парламентских фракций, которые были впервые избраны в Раду. В партии президента Украины отметили, что в США полетят более 300 парламентариев.

По словам заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, украинским депутатам важно увидеть, как работают американские парламентарии. "Ведь они существуют независимо от того, кто у власти. Американская демократия насчитывает более 200 лет. Но и у нас есть демократия. Мы хотим перенять опыт сильных институтов. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина", — заявила депутат.

По результатам опроса украинского фонда "Демократические инициативы", выяснилось: украинцы негативно относятся к тому, что большинство депутатов Верховной Рады никогда не занимались политикой. В то же время не удовлетворены работой депутатов 47 процентов жителей Украины.

Темы сша украина обучение политики слуга народа верховная рада
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