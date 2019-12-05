Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Гонконге доказывают вину украинских неонацистов

Мир

В полиции заявили, что расследует дело о вмешательстве украинских неонацистов в протесты в Гонконге, сообщают местные спецслужбы.

Следователи пока не могут поделиться подробностями дела, однако, если полиция докажет вину выходцев из Украины, им предъявят обвинения и арестуют.

3 декабря на митингах в Гонконге были замечены бывшие члены Нацкорпуса «Азов» и «Правого сектора»*. Так, один из ветеранов антитеррористической операции на востоке Украины Сергей Филимонов  выложил отчет о поездке на своей странице в соцсетях. Он поделился с подписчиками тем, что Гонконг «встретил как родных». Известно, что в Гонконге также находится бывший глава одесского отделения экстремистской организации "Правый сектор"*, активист Сергей Стерненко. 

В октябре посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о достоверных фактах «украинского следа» в протестах в Гонконге. По его словам, «украинские элементы вроде бы ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам».

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственный комитет РФ ведет против бойцов организации ряд уголовных дел.

 «Правый сектор»* признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена.

Темы китай гонконг протесты украинский след украинские неонацисты
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Россия в миграционной политике повторяет ошибки Франции
Первая помощь
Можно ли вылечить простуду за один день?
Власть
Михаил Делягин: цель правительства - сократить численность населения
Новости Все >
Госдума хочет запретить самозанятым таксовать
Может ли окрашивание волос привести к раку молочной железы?
В России появилось первое производство искусственной рыбы
Гражданин Словакии сдал в полицию самодельное "химоружие" в Москве
В Гонконге доказывают вину украинских неонацистов
Пациент сломал нос приехавшему на вызов фельдшеру в Кирове
Только один ледокол "Атомфлота" останется в строю после 2030 года
Крым получил грант за эффективную работу чиновников
Лавров оценил претензию ФРГ о "недостаточном сотрудничестве"
Курдских боевиков подозревают в новом теракте в Сирии
Последние материалы
В России появилось первое производство искусственной рыбы
Гражданин Словакии сдал в полицию самодельное "химоружие" в Москве
Можно ли вылечить простуду за один день?
В Гонконге доказывают вину украинских неонацистов
Пациент сломал нос приехавшему на вызов фельдшеру в Кирове
Михаил Делягин: цель правительства - сократить численность населения
Только один ледокол "Атомфлота" останется в строю после 2030 года
Крым получил грант за эффективную работу чиновников
Киев наивно надеется пересмотреть соглашение об ассоциации с Евросоюзом
Лавров оценил претензию ФРГ о "недостаточном сотрудничестве"
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
В России появилась новая сексуальная ориентация
Общество
В России появилась новая сексуальная ориентация
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и соцподдержку
Власть
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Руслан Веснянко Киев наивно надеется пересмотреть соглашение об ассоциации с Евросоюзом Руслан Веснянко Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Нечем похвастаться: 70 лет НАТО отпраздновали в унынии Любовь Степушова
Комментарии
Житель Челябинска два года не мог попасть в свою комнату в общаге
Глава МОК объявил, что подчинится решению ВАДА по России
Медведев назвал решение о пенсионном возрасте необходимым
На кого работает наше правительство
Американцы нашли в Ираке иранские ракеты
ВТБ прогнозирует падение розничного кредитования в 2 раза в 2020 году
Социолог: рост протестных настроений - удар только по президенту
Ипотека оказалась менее выгодной, чем аренда в Москве
МИД: заявление Киева отгородиться от Донбасса стеной - контрпродуктивно
Единороссы считают провокацией задержание однопартийца на Украине
Фонд проектов цифровой экономики обойдется России в 20 млрд рублей
Глава МОК объявил, что подчинится решению ВАДА по России
Депутат Лебедев рассказал, зачем россиянам пиво на стадионах
Украина заплатит 850 тыс. евро за комнату в штаб-квартире НАТО
Единороссы считают провокацией задержание однопартийца на Украине
Единороссы считают провокацией задержание однопартийца на Украине
Депутат Лебедев рассказал, зачем россиянам пиво на стадионах
Единороссы считают провокацией задержание однопартийца на Украине
Социолог: рост протестных настроений - удар только по президенту
Переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" не состоялись
Медведев: политические проблемы не решают в соцсетях и на площадях
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ