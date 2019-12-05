В Гонконге доказывают вину украинских неонацистов

В полиции заявили, что расследует дело о вмешательстве украинских неонацистов в протесты в Гонконге, сообщают местные спецслужбы.

Следователи пока не могут поделиться подробностями дела, однако, если полиция докажет вину выходцев из Украины, им предъявят обвинения и арестуют.

3 декабря на митингах в Гонконге были замечены бывшие члены Нацкорпуса «Азов» и «Правого сектора»*. Так, один из ветеранов антитеррористической операции на востоке Украины Сергей Филимонов выложил отчет о поездке на своей странице в соцсетях. Он поделился с подписчиками тем, что Гонконг «встретил как родных». Известно, что в Гонконге также находится бывший глава одесского отделения экстремистской организации "Правый сектор"*, активист Сергей Стерненко.

В октябре посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о достоверных фактах «украинского следа» в протестах в Гонконге. По его словам, «украинские элементы вроде бы ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам».

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственный комитет РФ ведет против бойцов организации ряд уголовных дел.

«Правый сектор»* признан в России экстремистской организацией, его деятельность запрещена.