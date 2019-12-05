Лавров оценил претензию ФРГ о "недостаточном сотрудничестве"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно, с чем связаны заявления Германии о недостаточном участии Москвы в расследовании убийства в Берлине.

Следовательно, он не знает, на чем основаны оценки германской стороны о том, что Москва якобы "сотрудничала недостаточно".

Ранее Германия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон-грата в связи с возможной причастностью Москвы к убийству полевого командира в немецкой столице.

Сергей Лавров отметил, что ряд стран ОБСЕ во время заседания Советов министров иностранных дел организации упоминал трагедию с малайзийским боингом MH17 в Донбассе. В итоге представитель Голландии в очередной раз заявил, что РФ не сотрудничает с международной следственной группой.

Лавров в ответ напомнил, что российскую сторону в эту следственную группу "никто не звал". А факты, которые Москва предоставила, "по своему количеству и по качеству перебивают любые другие вклады". И, когда российская сторона пытается выяснить, "в чем же недостаточность" сотрудничества, то ей отвечают: она должна признаться, что самолет упал по ее вине.

"Если наши германские партнеры взяли это за образец, то, наверное, так у нас ничего с ними не получится", — заявил глава российского министерства иностранных дел.