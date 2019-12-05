ЛНР обвиняет Киев в накаливании атмосферы перед саммитом четверки

Представитель ЛНР в подгруппе по политическому урегулированию Руслан Мирошник заявил, что планируя выборы в Донбассе на 2020 год, Киев "торопит события" и, таким образом, украинская сторона стремится «накалить атмосферу перед нормандским саммитом».

«Сначала необходимо договориться о действительном наполнении "особого статуса", полномочиях депутатов и руководителей в его рамках, а уж потом решать, как избирать и кого избирать», - подчеркнул политик. Он также отметил, что Киев еще даже не приступал к работе над изменениями в закон об особом статусе Донбасса.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что выборы в Донбассе могут пройти одновременно с местными выборами по всей Украине, которые состоятся 31 октября 2020 года.

По словам помощника Владимира Зеленского Украина готова провести конституционную реформу, согласно минским соглашениям, и предоставить Донбассу особый статус, но только после встречи «нормандской четверки» и продления действующего закона. При этом он подчеркнул, что киевские власти ограничат предоставление дополнительных полномочий региону вопросами децентрализации.