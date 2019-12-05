Переговоры между "Газпромом" и "Нафтогазом" не состоялись

Переговоры между Россией и Украиной о заключении нового договора на транзит газа в Евросоюз не состоятся, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины. Новая дата трехсторонних консультаций с участием представителей ЕС не назначена.

Провести переговоры 5 декабря предложил министр энергетики Украины Алексей Оржель. Его российский коллега Александр Новак согласился, но с условием, что к тому моменту "Нафтогаз" м "Газпром" смогут договориться о технических деталях контракта.

Однако накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал необоснованными предложенные Украиной тарифы на прокачку газа. Он подчеркнул, что ставка существенно выше действующей. Президент России Владимир Путин также заявил, что условия Киева экономически неприемлемы.

Помимо стоимости тарифов, заключению контракта мешает требование Украины установить его срок на десять лет с гарантированными объемами прокачки."Газпром", в сою очередь, не желает платить штраф почти в три миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража.

Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. После этой даты Киев пообещал отправлять в хранилища весь поступающий из России газ.