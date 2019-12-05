Лукашенко: возможность войны России и Белоруссии - фейк

«Никому не нужными фейками» назвал президент Белоруссии заявления о том, что Россия или Запад, якобы могут начать против Белоруссии войну.

«Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать. Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал», - считает Александр Лукашенко.

Он заявил, что Минск «четко определил» свою внешнюю политику - жить в дружбе с другими суверенными государствами. «Их не выбирают - они от Господа», - уверен белорусский лидер. При этом Лукашенко подчеркнул, что нельзя «резать по-живому» традиционные связи с близкими союзниками - республиками бывшего СССР.

Президент добавил, что Белоруссия также не может не иметь хороших отношений с США и Китаем, с технологически развитыми европейскими странами. «Если мы будем терпеливо, спокойно двигаться вперед, развивая свою экономику, нам никакие внешние угрозы не страшны», - считает Лукашенко.