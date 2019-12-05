В Дании говорят об усилении напряженности в Арктике

Россия модернизирует арктические военные объекты и скоро сможет при желании добраться до гренландских баз, сообщает датская газета "Jyllands-Posten".

По мнению издания, обычная политика королевства в Арктике сейчас оказалась под угрозой.

В своем последнем докладе, посвященном оценке угроз, датская военная разведка сообщает о борьбе за власть между Россией, США и Китаем. Военные Дании подчеркивают, что "такая ситуация может сказаться на обычно мирном сотрудничестве в Арктическом совете".

"Арктическая пятерка" — это объединение пяти стран — Дании, США, Канады, России и Норвегии. В 2008 году в Илулиссате они пообещали друг другу, что будут соблюдать международные правила игры, сообща пользуясь морским регионом.

Весной, когда госсекретарь США Майк Помпео приезжал на саммит Арктического совета в финский город Рованиеми, он установил новый стандарт, считают в "Jyllands-Posten". Тогда Помпео дал понять, что миновали времена, когда совет мог спокойно говорить о мирном сотрудничестве: о взаимопомощи во время спасательных операций или о борьбе с загрязнениями. А через несколько месяцев Трамп "предложил" купить Гренландию.

При этом, как сообщает издание, военная разведка Дании выражает беспокойство о том, что, Россия модернизирует военные объекты на Земле Франца Иосифа, которая находится примерно в 1000 километрах от Северного полюса.