Немцы выступают за сотрудничество в отношениях с Россией

Большинство жителей Германии одобряют курс на сближение с Россией, пишет немецкая общенациональная ежедневная газета "Die Welt" .

По результатам недавнего опроса компании "YouGov", 55 процентов немцев хотят, чтобы Европа в будущем защищала себя сама без помощи США, 48 процентов вообще выступают за частичный или полный вывод американских войск из ФРГ. А 54 процента жителей Германии хотят, чтобы между их страной и Россией отношения были сотрудническими.

В эту картину вписываются и результаты недавнего опроса Восточного комитета германской экономики среди немецких компаний, работающих в России. Только 3 процента из них высказались против газопровода "Северный поток — 2", который, по мнению издания, делает Германию еще более зависимой от России.

Эти цифры совпадают с результатами многих опросов последних лет, свидетельствующих о растущем отчуждении немцев от Соединенных Штатов и об их тяготении к Российской Федерации.