Джонсон: идея Brexit воплотится после моей победы на выборах

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, уверен, что вопрос о выходе страны из Евросоюза "сам собой снимется с повестки" в том случае, если он — Джонсон — победит на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 12 декабря.

Такое заявление министр сделал в эфире британского канала ITV.

"Когда я одержу победу на выборах, закончится наконец парламентская агония, прекратится и политическая агония, и страдания, и скука, и промедление, которые имеют место, тоже закончатся", — сказал Джонсон.

Министр также напомнил, что цель выборов — поставить точку в разногласиях по вопросу "развода" страны с Евросоюзом, который "вяло течет" уже 3 года.

Джонсон — сторонник Brexit и уверен, что как только он состоится, начнется активный приток иностранных инвестиций и Британия, "по самым скромным подсчётам" получит $192 млрд.

На данный момент, кстати, Консервативная партия Джонсона, согласно регулярно проводимым опросам общественного мнения, серьезно опережает своих соперников -лейбористов.