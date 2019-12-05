На границе Крыма и Украины СБУ задержала члена ЕР

Игорь Кучерявый, член севастопольского политсовета "Единой России", директор агентства по трудоустройству задержан сотрудниками украинской СБУ на пограничном посту Калнчак в Херсонской области.

Как сообщается на сайте ведомства, российского гражданина украинские силовики подозревают в госизмене. И ему грозит тюремный срок до 5 лет.

Как написано на сайте СБУ Кучерявый обвиняется в "активном участии в аннексии полуострова Крым" и вступлении в правящую в России партию. Помимо это в вину россиянину вменяется участие в охране общественного порядка в Севастополе в период Крымской весны, медаль Минобороны России "За возвращение Крыма" и памятный знак ФСБ РФ.

Как стало известно, Игорь Кучерявый был задержан во время прохождения паспортного контроля неслучайно. О его прибытии на Украину СБУ получили информацию заранее. И на пункте пропуска его уже ждали.

Российская сторона пока никак это задержание не прокомментировала.